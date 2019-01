Homem morre e outras duas pessoas da mesma família são intoxicadas por envenenamento

Três pessoas de uma mesma família sofreram envenenamento e foram levadas ao hospital, em Santa Quitéria, no Interior do Ceará. Raimundo Elias Farias de Lima, de 49 anos, não resistiu e morreu. As outras duas pessoas (mãe e irmão da vítima) ainda se encontram hospitalizadas.

O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (18). Segundo uma das enfermeiras que atendeu o caso, familiares afirmaram que a causa do envenenamento foi a ingestão de uma peça de carne com veneno de rato que estava na geladeira. Um dos intoxicados não sabia que o alimento estava com raticida e preparou para a família.

A Polícia Civil confirmou o caso e informou que as investigações estão sob a responsabilidade da Delegacia Municipal de Santa Quitéria.