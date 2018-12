Homem morre e mulher fica gravemente ferida após colisão entre três motocicletas em Massapê

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três motocicletas na noite desta segunda-feira (24).

A colisão aconteceu no trecho urbano da CE-240, que liga Massapê a Sobral.

De acordo com o relações-públicas da Ciopaer coronel Marcus Costa, o homem que não teve a identidade divulgada, estava trafegando com uma passageira na garupa da moto, quando ocorreu a colisão frontal. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Quatro pessoas ficaram feridas, três foram levadas para hospitais da região. Uma mulher identificada como Vanessa Campos Sales, de 22 naos, sofreu ferimentos na região do quadril e nos joelhos e foi socorrida para a Santa Casa de Sobral.

Nesta terça-feira (25), ela precisou ser transferida de helicóptero por uma equipe da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para o Instituto Dr. José Frota, no Centro de Fortaleza.

Não foi divulgado o estado de saúde da mulher nem das outras três vítimas.