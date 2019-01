Um homem morreu afogado em uma lagoa localizada no Bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, na tarde deste sábado (26).

De acordo com o tenente Wagner, do quartel do Corpo de Bombeiros do bairro, a guarnição foi acionada por volta das 16h50 para uma ocorrência de afogamento. Após uma hora e meia de buscas o corpo do homem foi localizado.

Conforme o tenente, a vítima ainda não foi identificada e aparenta ter entre 20 e 30 anos.