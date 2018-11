Homem mata o próprio irmão a facadas no bairro Aerolândia em Fortaleza

Um homem foi preso neste domingo (25) após matar o próprio irmão a facadas no bairro Aerolândia, em Fortaleza. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Capitão Olavo. Francisco Antônio Moura da Silva, que tinha 36 anos, levou várias facadas no abdômen que foram dadas pelo próprio irmão, identificado como Francisco Moura da Silva, de 30 anos.

A polícia afirmou que, mesmo ferido, a vítima procurou ajuda e caminhou até a residência de um amigo. Ele sentou na calçada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com familiares, Francisco havia proibido Antônio de visitá-lo. A vítima perguntou o motivo e teria dado um tapa no irmão e em um dos filhos.

Francisco confessou o crime e disse que matou Antônio porque ele agrediu um dos seus filhos. O agressor afirmou também que realmente tinha proibido o irmão de andar em sua casa após ter ofendido a sua mulher, que está grávida.

Ele disse ainda que agiu em legítima defesa para proteger a família. O homem ficou preso na madrugada de domingo no 2º Distrito Policial mas, na manhã de segunda-feira (26), deve ser transferido para o 13º Distrito Policial, localizado na Avenida Oliveira Paiva, na capital.