Homem invade shopping e mata ex-companheira em Maracanaú 

Um homem invadiu um shopping em Maracanaú, na manhã desta terça-feira (15), assassinou a ex-companheira e, em seguida, se matou com um tiro. O caso aconteceu por volta de 10h30. O suspeito trabalhava como terceirizado no 24º Distrito Policial como auxiliar administrativo e furtou a arma da unidade para cometer o crime, segundo informações da Polícia Civil da cidade.

Segundo testemunhas, o movimento era intenso no shopping no momento do crime.

Foto: Carlos Augusto Rodrigues

Como aconteceu o crime

O atirador é Alighiery Silva de Oliveira, de 25 anos, entrou na loja em que a vítima, identificada como Lidiane Gomes da Silva, 22 anos, trabalhava e efetuou os disparos,de acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Muitas pessoas estavam no shopping e presenciaram o crime. "Me escondi dentro de uma loja. Foram uns três, quatro tiros e muitas pessoas fecharam as lojas. Depois de um tempo é que a gente saiu", disse o motorista Carlos Rodrigues, que estava próximo da loja.

O local do crime foi isolado pela Polícia, que cobriu a vitrine da loja onde os corpos estavam.

Nota do shopping: "suporte necessário aos entes das vítimas"

Em nota, o North Shopping Maracanaú informou que presta o suporte necessário para o esclarecimento do fato. "O estabelecimento transmite sua solidariedade aos familiares dos envolvidos e reforça que seguirá prestando todo o suporte necessário aos entes das vítimas". O shopping informou ainda que manteve o funcionamento normal nesta terça.

A Polícia Civil informou que equipes da Polícia Militar, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local e deram início às investigações.