Homem fica ferido após cair de paramotor elétrico na Praia do Futuro

Um homem ficou ferido após cair de um paramotor elétrico na Praia do Futuro, na tarde desta terça-feira (25). O equipamento é semelhante a um parapente, porém dotado de motor.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, de 33 anos, que não teve a identidade divulgada, estava fazendo um sobrevoo na orla quando por volta de 15h perdeu o controle do paramotor e caiu próximo ao hotel Vila Galé, que fica localizado em frente a praça Dom Hélder Câmara, antiga praça 31 de Março.

Ao chegar no local do acidente, uma equipe do Serviço de Atendimenteo Móvel de Urgência (Samu), constatou que ele apresentava lesões leves e relatava dores torácicas.

Após ser imobilizado, ele foi conduzido, orientado e consciente, para um hospital particular da Capital.

Não foi divulgado o estado de saúde da vítima.