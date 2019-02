Homem esfaqueado vai até delegacia pedir socorro, mas acaba morrendo

Um homem foi esfaqueado na manhã deste sábado (2), no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações indicam que o homem foi até o 17º Distrito Policial para pedir socorro, mas acabou morrendo em frente à delegacia.

O homem foi identificado como Paulo Sérgio Sousa da Costa, 29 anos, e foi encontrado com uma lesão no peito. Ainda segundo a SSPDS, o homem não tinha antecedentes criminais.

Equipes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foram acionadas para o local.

O crime será investigado pela 8ª Delegacia do DHPP.

Denúncias

A Polícia Civil ressalta a importância da população em contribuir com alguma informação para que possa ajudar na localização dos suspeitos. As denúncias podem ser feitas através do númeto 181, Disque Denúncia da SSPDS, e para o (85) 3257 4807.