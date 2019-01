Homem é preso suspeito de invadir casa, esfaquear e tentar estuprar duas adolescentes no Iguape

Um homem foi preso suspeito de invadir uma residência , tentar estuprar duas adolescentes e ferir com golpes de faca as vítimas na tarde deste domingo (13), na Praia do Iguape, no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Delegacia Metropolitana do Eusébio, plantonista da área e para onde o suspeito foi levado, o homem foi transferido para o Complexo deDelegacias Especializadas (Code), em Fortaleza. A polícia não repassou detalhes sobre o crime.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento no Hospital de Aquiraz. A unidade de saúde não informou o estado de saúde das jovens.