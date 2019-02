Homem é preso suspeito de estuprar adolescente em Hidrolândia

Foi preso nesta quinta-feira (21), um homem suspeito de cometer crime de estupro contra uma adolescente de 13 anos, no município de Hidrolândia, no Ceará.

Segundo a Polícia, conselheiros tutelares do município, juntamente com uma adolescente e sua mãe, compareceram à Delegacia Municipal de Santa Quitéria para prestar queixa contra um homem que teria mantido relação sexual com a jovem, na noite da última terça-feira (20).

Após colher os depoimentos, o delegado realizou buscas na região que culminaram na localização do suspeito de 20 anos. Ele foi conduzido à delegacia onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.