Homem é preso por manter companheira em cárcere privado no Montese

Um homem foi preso na segunda-feira (18) por manter a companheira em cárcere privado na residência do casal no Bairro Montese. De acordo com a delegada de Defesa da Mulher de Fortaleza, Rebeca Nóbrega, a mulher era proibida de sair de casa, pois o parceiro a ameaçava de morte. A mãe da jovem denunciou o caso à polícia.

"Ela já sofria essa pressão psicológica já há algum tempo. Ele foi encontrado no local e preso em flagrante pela equipe da delegacia”, afirmou. O casal estava junto há dois anos e morava no Bairro Montese, em Fortaleza.

Uma pessoa que morava próximo ao casal revelou que o suspeito dizia ser dedetizador, mas nunca o viu sair para exercer esse tipo de atividade.

Ainda segundo a delegada, o homem permanecerá preso de maneira provisória. Além disso, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência por receio de que ele se aproxime. "Quando ele sair da prisão, vai ser intimado a essas medidas. Caso ele queira ter contato com a vítima, pode , inclusive, ser preso novamente”, disse.