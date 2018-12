Homem é preso em perseguição contra suspeitos de assaltos a coletivos em Fortaleza

Uma equipe do Comando Tático Motorizado (Cotam) prendeu José Lucas Santos da Silva, de 18 anos, e apreendeu um revólver calibre 38 e um carro durante uma perseguição contra suspeitos de assalto a coletivos na rua Pinto Madeira, no Centro de Fortaleza, na noite desta quinta-feira, 27.

De acordo com os policiais, por volta das 21h, a patrulha composta pelo tenente Aldiso, sargento Júnior, sargento Fraga e cabo Cléber foi acionada para dar apoio a uma ocorrência de assalto a ônibus.

Ao chegar no local, os policiais encontraram três homens dentro de um veículo Fiat branco, que constava no sistema como roubado. Houve perseguição e os suspeitos colidiram em um carro Fiat, onde estavam pai e filha. As vítimas tiveram apenas ferimentos leves.

Dois suspeitos fugiram e José Lucas foi capturado e encaminhado para o 34º Distrito Policial. Ele já havia sido apreendido pela polícia quando adolescente e estava em liberdade há dois meses.