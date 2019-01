Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável

Um homem, identificado como Adolfo Alves de Melo, foi preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável na madrugada desta sexta-feira (04), nas proximidades da Vila Pery. A vítima, de apenas dois anos de idade, foi encontrada em um terreno baldio sem calcinha e com sangramentos pelo rosto.

A mãe da criança corria desesperada, pedindo ajuda, em via pública quando foi encontrada pela Guarda Municipal. De acordo com a mulher, a filha de dois anos e seis meses tinha sido raptada. Um vigia da área informou aos agentes de segurança que tinha um homem suspeito próximo a um terreno baldio do bairro.

Ao entrar no terreno, os guardas foram surpreendidos por Adolfo Alves que caminhava em direção a eles. O homem estava apenas com uma bermuda aberta pelo avesso e sem cueca. Ele se rendeu sob pressão dos populares que se aproximaram, mas declarou inocência.

A criança, que ainda estava desaparecida, começou a chorar e logo foi localizada pelos agentes de segurança. Ela foi encontrada com o rosto sujo de sangue e sem a roupa íntima.

Tentativa de linchamento

Horrorizados com o estado da criança de dois anos, os moradores da área que estavam presentes durante a ação, tentaram iniciar um linchamento contra o suspeito.A situação foi apaziguada pela Guarda Municipal.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) foi acionada e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza.