Homem é preso em flagrante em Fortaleza durante operação de combate à pornografia infantil

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante no bairro Itaoca, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (22). Outros quatro também foram presos dentro da terceira fase da operação "Luz na Infância", deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará que tem como objetivo combater a pornografia infantojuvenil na internet.

A operação conjunta envolveu polícias civis do Ceará, do Distrito Federal e de mais 17 estados do País.

De acordo com a polícia civil, os agentes chegaram à residência do suspeito na Itaoca para cumprir o mandado de busca e apreensão e encontraram um vasto material pornográfico de crianças e adolescentes armazenados no computador.

Após a constatação do crime pelos peritos, o homem foi conduzido para a Delegacia de Combate a Exploração da Criança e Adolescente (Dececa) onde foi feito o flagrante.

As outras prisões foram feitas nos bairros Maraponga, Passaré, Genibaú e Messejana. Os suspeitos foram presos por cometerem crime de estupro.

Na delegacia os policiais identificaram no sistema que o suspeito preso na Maraponga já possuía um outro mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime, de estupro.

No Ceará, a operação contou com a participação de 20 policiais civis, 2 peritos e teve o apoio da Dececa, da Perícia Forense do Estado do Ceará e da Delegacia da Defesa da Mulher do município de Caucaia.