Homem é preso e menor apreendido após assalto em frente a shopping no Jóquei Clube

A polícia prendeu na noite desta segunda-feira, (10), Romário Santos Oliveira, 28 anos e apreendeu um menor de 16 anos após um assalto a um homem na avenida Fernandes Távora, no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza.

Segundo informações da polícia, a vítima relatou que foi abordada pelo adolescente quando estava saindo de um shopping da região. O suspeito ameaçou estar armado e levou a carteira e o celular do homem. Após a ação, a vítima pediu ajuda a uma viatura de polícia que passava pelo local.

De acordo com os agentes de segurança, foi feita uma busca pela região e localizado dois homens trafegando em uma motocicleta, com um deles correspondendo as características repassadas. Os agentes deram a ordem de parada e um dos suspeitos jogou o celular e a carteira roubada no chão. Durante a revista não foi encontrada nenhuma arma.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e Romário Santos foi conduzido para o 10º Distrito Policial, delegacia platonista da área. A moto foi apreendida e não possuía queixa de roubo. Durante os procedimentos do flagrante, a mãe de Romário Santos foi até a delegacia e informou que o filho estava sem emprego há dois meses, porém não passava por necessidades e não justificaria o assalto.