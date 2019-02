Homem é preso e mais de 100 celulares são apreendidos no Mercado Público de Caucaia

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada no Mercado Público de Caucaia, na manhã desta sexta-feira (8). Com ele, a polícia apreendeu mais de 100 aparelhos celulares de origem suspeita ou que apresentavam restrição de roubo ou furto.

De acordo com a polícia, com base no depoimento de uma vítima de furto, policiais do 5º Distrito Policial, na Parangaba, chegaram à localização do aparelho com uma outra pessoa que disse ter comprado o produto em uma loja, dentro do Mercado Público de Caucaia.

Ao chegar no estabelecimento, o comerciante identificado como Francisco Nei Rodrigues, 40 anos não apresentou a nota fiscal dos celulares que estavam à venda no local. Ele já possuía passagens pela polícia por crime contra a propriedade imaterial por vender CDs e DVDs piratas,

O comerciante foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos e ficou detido.

A polícia orienta que as vítimas compareçam ao 5º Distrito Policial, no bairro Parangaba, munidas de todos os dados que comprovem a titularidade dos celulares apreendidos para que sejam devidamente restituídos.