Homem é preso e adolescente apreendido por assalto a pizzaria na Cidade dos Funcionários

A polícia militar prendeu José Rithely Alves da Silva, 24 anos e apreendeu um adolescente de 15 anos suspeitos de assaltar uma pizzaria no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (12). Conforme os policiais, a ação aconteceu por volta das 20h30 e foi gravada pelas câmeras de segurança do local.

Na ação, José Rithely rendeu os três funcionários com um simulacro de pistola, enquanto o adolescente recolhia os aparelhos celulares das vítimas e o dinheiro do caixa. Os suspeitos também pegaram a chave de uma motocicleta.

Durante a tentativa de fuga, a dupla teve dificuldades para ligar o veículo, então o motoqueiro do estabelecimento foi conduzido por um deles e agredido pelo adolescente.

A dupla foi abordada pela polícia no bairro Messejana, na madrugada desta quinta-feira (13) e após uma consulta ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) os agentes descobriram que os suspeitos haviam praticado o assalto e o simulacro foi encontrado. O adolescente foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e José Rithely foi preso no 13º Distrito Policial, delegacia plantonista da área. A motocicleta e os pertences das vítimas foram recuperados.