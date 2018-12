Homem é preso após matar companheira cadeirante com golpes de tesoura em Maracanaú

Foi preso na tarde desta quinta-feira(6), Francisco André Veras, de 42 anos, suspeito de matar a companheira Alici Miranda de Souza, de 31 anos, com golpes de tesoura no final da noite desta quarta-feira (5), no Conjunto Jereissati 2, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Alici Miranda era cadeirante.

A prisão de André foi realizada por policiais da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, que encontraram o homem na casa da mãe dele, no município de Pacatuba, região próxima ao local do crime.

O suspeito já responde pelos crimes de ameaça e furto. A polícia apreendeu a tesoura usada, o celular e a camisa que o suspeito usava no momento do crime.

Em depoimento, André informou que ele e Alici passaram o dia consumindo bebida alcoólica e, após um desentendimento, ela teria dado uma tesourada nele, que revidou com vários golpes. A vítima morreu no local. O casal morava junto há cinco anos.