Homem é preso após fugir mergulhando em rio; adolescente também foi apreendido em Sobral

Um homem foi preso pela Polícia Militar após tentar fugir mergulhando no Rio Acaraú, em Sobral, na Região Norte do Estado. Um adolescente também foi apreendido. Segundo a Secretaria da Segurnaça Pública (SSPDS), os homens são suspeitos de participarem de um roubo, minutos antes da prisão. O caso aconteceu na manhã deste domingo (3).

O suspeito, identificado como Marcos Fernandes Ferreira, de 35 anos, estava foragido por crime de furto. Ele e o adolescente de 17 anos estavam embaixo da ponte do Rio Acaraú e, quando viram a polícia, saíram em direção ao rio. Durante a ação, uma equipe do Corpo de Bombeiros auxiliou nas buscas.

O adolescente foi capturado ainda no solo. Os agentes entraram no rio e conseguiram deter o Marcos. Os policiais também encontraram uma bolsa feminina com os suspeitos.

O homem detito foi levado para uma unidade prisional e está à disposição da justiça. O adolescente prestou esclarecimentos e foi liberado. A Polícia Civil investiga quem é a dona da bolsa, já que nenhuma vítima prestou queixa.