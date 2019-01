Homem é morto na loja de celulares da família, na Vila Pery

Um homem foi assassinado na tarde desta terça-feira (29) enquanto trabalhava na loja de ceulares da família, no bairro Vila Pery.

O local também era a residência da vítima, identificada como Jean Barreto Loureiro, de 30 anos.

Segundo as informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima estava trabalhando, quando dois homens em um veículo prata pararam o carro em frente à loja e dentro do estabelecimento dispararam contra Jean.

Pelo menos três tiros foram disparados, conforme apontado pela perícia.

Jean já possuía antecedentes criminais e respondia por receptação, mas a polícia ainda não sabe o real motivo do crime.