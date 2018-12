Homem é morto e três pessoas ficam feridas durante execução em Caucaia

Um homem de 29 anos, identificado como Felipe Silva Alves foi morto e três pessoas ficaram feridas por arma de fogo durante uma execução na rua Torreon, no Parque Potira, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta sexta-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, os ocupantes de um carro modelo Agile desceram próximo onde Felipe Silva estava e dispararam em direção a ele, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Três amigos da vítima, que estavam conversando com ele no momento da ação, ficaram feridos e foram socorridos para uma Unidade de Pronto Atendimento na região.

Os homens feridos têm 22 anos, 30 anos e 33 anos. De acordo com a equipe médica da UPA que atendeu os três feridos, o estado de saúde de dois deles é grave e serão submetidos a cirurgia.

Conforme os policiais, a vítima não possuía antecedentes criminais e a principal linha de investigação é que o crime tenha sido motivado por conta dele ter realizado uma investigação para descobrir quem havia roubado o som do carro do irmão, há 15 dias. A vítima deixou um filho.

A polícia realiza buscas na área a procura dos suspeitos.