Um homem de 33 anos foi morto a tiros na Rua José Vilar, Bairro Meireles, no fim da tarde deste sábado (15).

De acordo com a Secretaria de Segurança do Ceará (SSPDS), o homem tinha passagem na polícia por receptação. As investigações do caso estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).