Homem é morto a tiros dentro de casa no Jardim Jatobá

Um homem conhecido popularmente como “Dó”, que não teve a identidade revelada, foi morto a tiros dentro de casa, na noite desta segunda-feira (21), por volta das 21h, na Rua Geraldo Pereira com Rua B, no Bairro Jardim Jatobá.

De acordo com a Polícia Militar, moradores da região escutaram oito tiros e, quando saíram para a rua, perceberam que uma das casas estava com o portão arrombado. No local, o dono da residência foi encontrado morto, caído em um cômodo que dava acesso à sala.

Conforme testemunhas, a vítima não morava mais na casa há cerca de um mês, porém frequentemente ia até o lugar. Não há informações sobre os suspeitos do crime. A polícia realiza buscas na região para tentar identificar os autores da morte.