Homem é levado para o hospital em estado grave após sofrer tentativa de homicídio na Serrinha

Um homem sofreu uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (9), no bairro Serrinha.

Segundo a polícia, Antonio Walisson da Silva Lima, de 35 anos, teria ido visitar a filha na casa da ex-companheira e, ao chegar no local, foi abordado por dois homens que trafegavam em uma motocicleta. O suspeito que estava na garupa atirou contra a vítima pelo menos quatro vezes.

Wallison foi socorrido por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave para o Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza. A vítima possuía antecedentes criminais e teria saído do presídio há seis meses.

Equipes da Polícia Militar realizam buscas para tentar identificar e capturar os autores do crime