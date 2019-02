Homem é ferido com facada no braço durante discussão no Centro de Fortaleza

Um homem identificado como Raimundo Ednaldo Oliveira de Sousa, 41, ficou ferido após levar uma facada no braço direito durante uma discussão na madrugada desta quarta-feira (20), na Rua Tristão Gonçalves, no Centro de Fortaleza.



Conforme Raimundo Ednaldo, ele discutiu com dois homens e um deles o atingiu com uma facada. Os suspeitos fugiram em seguida.



Raimundo foi socorrido por uma ambulância do Samu e levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF).



De acordo com a Polícia Militar, a vítima apresentava sinais de embriaguez e não informou o motivo da discussão com os suspeitos. Policiais militares realizam buscas na região para tentar capturar os autores da lesão.