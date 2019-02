Homem é executado com 13 tiros no bairro Vila Velha

Um homem foi morto a tiros e uma mulher foi levada ao hospital em estado grave na tarde deste domingo, após crime no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

O casal estava em um carro, quando foi abordado pelos disparos. Segundo a polícia, Matheus Thiago Menezes do Nascimento, de 19 anos, foi alvejado com treze tiros. Eles ainda tentaram fugir, mas não conseguiram. Os dois caíram na calçada por conta dos disparos e Matheus morreu ainda no local. A mulher, que não teve a identificação divulgada, foi levada ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

Ainda não se sabe quantas pessoas participaram da abordagem. Uma mulher foi apreendida suspeita de dar refúgio aos possíveis assassinos.

Matheus não tinha passagens pela polícia. A outra vítima está sob averiguação. Familiares afirmaram à polícia que o rapaz namorou por muitos anos uma jovem e terminou para ficar com a outra vítima. Eles namoravam há pouco tempo.

Populares também afirmaram que a mulher teria envolvimento com o tráfico.

A polícia continua à procura dos criminosos.