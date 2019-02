Homem é executado a tiros no bairro José Walter

Um homem foi executado a tiros na noite desta quinta-feira (21), no bairro José Walter, em Fortaleza.

Segundo a polícia, a vítima, identificada como Samuel Marques dos Santos, de 30 anos, estava dentro de casa, na rua 101, quando ouviu o seu nome ser chamado. Ao sair da residência, foi alvo de tiros.

Testemunhas disseram ter ouvido pelo menos cinco disparos. Não foi informado quantas pessoas participaram do homicídio.

Policiais militares disseram que o homem morava sozinho na casa e que já respondia por roubo e embriaguez ao volante.

Equipes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoas (DHPP) estiveram no local para fazer os levantamentos no intuito de identificar e prender os autores do crime.