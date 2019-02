Homem é agredido a pauladas no Planalto Ayrton Senna

Um homem identificado como Francisco Alexandre Lino, 37 anos, foi agredido a pauladas na Rua Coronel de Queiroz, no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (1º).

Conforme a Polícia Militar, os policiais foram chamados por moradores que ouviram gritos e quando saíram de suas residências presenciaram Francisco Alexandre sendo agredido a pauladas por um grupo de cinco homens.

Segundo a polícia, a vítima mora próximo ao local onde a agressão aconteceu e teria ido comprar drogas quando foi atacado.

O homem foi socorrido por uma ambulância do Samu com um corte na cabeça e levado para o Instituto Doutor José Frota, no Centro.