Homem e adolescente são mortos a tiros dentro de residência em Maranguape

Um homem de 20 anos e um adolescente de 16 anos foram mortos a tiros dentro de uma residência localizada no distrito de Umaizeiras, em Maranguape, na noite desta segunda-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas identificadas como Eduardo De Oliveira Fialho e o adolescente Francisco Diego Lima Rocha, eram amigos e estavam na casa da avó de um deles com outras três pessoas.

Conforme a polícia, quatro homens invadiram a casa, mandaram as outras pessoas saírem do local e ordenaram que Eduardo e Diego virassem de costas. Foi o momento em que os dois foram mortos por tiros. Os suspeitos fugiram.

Ainda segundo os policiais, os amigos não tinham passagem pela polícia e a motivação do crime poderia estar relacionada com o fato do adolescente ter testemunhado um crime de homicídio em Maranguape. A polícia também não descarta que as duas mortes possam ter relação com facções criminosas.