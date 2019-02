Um homem de 32 anos desapareceu após entrar no canal do rio Maranguapinho, no Bairro Bom Jardim, neste domingo (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, o irmão de Antônio Clenilson Emidio da Silva diz ter visto o homem entrar no canal, mas não voltou à superfície.

Uma equipe dos Bombeiros fez buscas em todo o local, mas não conseguiu encontrar a Antônio Clenilson.