Homem com deficiência morre durante incêndio na própria residência

Um idoso morreu num incêndio em sua residência no bairro Vila Peri na manhã desta quinta-feira (15). José Aurélio de Oliveira, de 69 anos, tinha deficiência física e foi encontrado em sua cama, que ficava na sala do imóvel. A filha dele, de 8 anos, foi resgatada e levada para o hospital Instituto Doutor José Frota (IJF) com ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h45, mas José Aurélio foi encontrado já sem vida. "Quando chegamos, já foi constada a morte dele", disse o tenente Romário Fernandes.

Segundo o oficial, o fogo foi controlado, mas as chamas haviam se espalhado rapidamente. "Foi algo muito rápido. Provavelmente, a origem do fogo foi na sala, e a falta de mobilidade dele dificultou qualquer reação para que pudesse fugir", avaliou o tenente.

Filha da vítima foi salva após pedir socorro

Testemunhas relataram que a filha da vítima foi socorrida pelos vizinhos após pedir ajuda. "Não quero morrer. Socorro!", gritou a menina de 8 anos.

Não quero morrer. Socorro!

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local e vai investigar a causa do incêndio.

Testemunhas relataram que José Aurélio já cometou tentativa de suicídio, mas não é possível afirmar se o incêncio na casa dele foi provocado ou não.

Vizinhos contaram que a vítima tinha diabetes e precisou amputar as duas pernas.

Na semana passada, ele fez uma cirurgia no coração. Ele era professor de matemática e estava de licença para tratar os problemas de saúde, de acordo com os relatos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a morte de José Aurélio e informou que a criança de oito sofreu queimaduras, "mas foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e não corre risco de vida". A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investigará o caso.