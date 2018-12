Homem armado invade casa e faz família refém em Guaiúba

Um homem identificado como Jeferson Costa de Sousa foi preso após invadir uma casa e fazer uma família refém na localidade de Dourados, no município de Guaiúba, a 40 quilômetros de Fortaleza, na noite desta sexta-feira (22).



De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava armado com um revólver e uma faca e havia trancado em um quarto uma mulher, os três filhos dela e os dois netos. Os vizinhos da casa ouviram gritos e acionaram a polícia.



Uma equipe do Comando Tático Motorizado (Cotam) foi até o local e o suspeito tentou fugir pelos fundos da residência, que dava acesso a uma mata. Houve perseguição, o suspeito atirou contra a polícia, mas a arma falhou. A equipe comandada pelo tenente Dantas conseguiu capturar o homem, que ficou ferido com um tiro no pé.



Conforme os policiais, Jeferson Costa já responde processos por tráfico de drogas e estava em liberdade por conta de um alvará de soltura. Ele seria conhecido na região de Guaiúba e municípios vizinhos por ser perigoso.



Durante o depoimento, a proprietária da casa informou aos policiais que teve um relacionamento amoroso com o suspeito, que já acabou há mais de um ano e ele não se conformava com o término.



O suspeito foi socorrido para o hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza e depois será encaminhado para a Delegacia do Eusébio.