Guarda municipal é baleado em tentativa de assalto em Caucaia

Um guarda municipal, identificado como Antonio Flávio Alves, foi baleado na manhã deste domingo (6), no centro de Caucaia. Segundo a polícia, a vítima foi alvo de disparos durante uma tentativa de assalto.

As informações preliminares dão conta que os criminosos tentavam roubar o veículo do agente de segurança quando teriam disparado pelo menos três tiros contra a vítima. Pelo menos um dos disparos teria atingindo a cabeça do guarda.

A vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caucaia, depois transferida para Instituto José Frota (IJF), em Fortaleza. O estado de saúde é considerado grave.