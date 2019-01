Grupo tenta explodir a Ponte dos Tapebas em Caucaia

Criminosos tentaram explodir a Ponte dos Tapebas, localizada na BR-222, no município de Caucaia, na madrugada desta terça-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, a explosão aconteceu por volta das 2 horas e o impacto danificou parte do piso da ponte, ocasionando um buraco no local.

A Polícia Militar e a Força Nacional atenderam ocorrência. O esquadrão antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), que pertence ao Batalhão de Choque (BPChoque), foi acionado e realizou a retirada de outros artefatos explosivos que estavam na ponte.

Segundo testemunhas, antes da explosão houve um tiroteio na região. Não há informações de feridos e pessoas detidas.

Pela manhã, agentes da Polícia Rodoviária Federal estavam no local. Não houve interdição e o tráfego flui normalmente.