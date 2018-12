Grupo que oferecia falso consórcio é preso pela polícia em Fortaleza

Um grupo suspeito de vender falso consórcio de veículos e residências foi preso em flagrante pela polícia civil em um escritório no bairro Aldeota, na tarde desta segunda-feira (3). No local foram apreendidos contratos, comprovantes de pagamento e um notebook.

De acordo com o titular do 2º Distrito Policial, delegado Carlos Teixeira Teófilo, os suspeitos enganavam as vítimas para que assinassem o contrato do consórcio com falsa promessa de que seriam contemplados com os produtos.

Após o depósito do valor, eles não repassavam o dinheiro para a sede oficial da empresa que diziam representar, ficavam com a quantia e as vítimas não recebiam o material que acreditavam ter adquirido.

Segundo o delegado, o número de vítimas já chega a 15 pessoas e uma delas informou em depoimento que chegou a investir R$ 30 mil para a compra de um carro.

Foram detidas cinco mulheres e dois homens, que serão ouvidos e, se comprovada a participação no crime, serão autuados por formação de quadrilha e estelionato.

Ainda de acordo Teófilo, os suspeitos já estavam sendo investigados e, para não ser capturados, mudavam constatemente o endereço do escritório. Dois dos detidos já respondiam por estelionato.