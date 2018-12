Grupo invade salão de beleza e executa homem no bairro Edson Queiroz

Um grupo armado invadiu um salão de beleza e executou com tiros de arma de fogo Adriano Ribeiro Soares, 29 anos, na noite desta quinta-feira (13), na travessa Cantoneide, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.

De acordo com a Polícia Militar, cerca de quatro suspeitos quebraram o portão do salão de beleza e invadiram o local. Adriano Ribeiro tentou se esconder dentro do banheiro, mas foi encontrado pelos criminosos e executado com mais de seis tiros.

A vítima era esposo da proprietária do estabelecimento comercial e deixa dois filhos. As investigações sobre o crime serão realizadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).