Grupo invade casa em Sapiranga e mata homem que tinha passagens pela polícia

Um homem foi morto por um grupo de cinco pessoas no bairro Sapiranga, na terça-feira (1º). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, identificada como Antônio João de Oliveira, conhecido como "Taciano", 33 anos, tinha antecedentes criminais por roubo de veículo, roubo à pessoa, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

Segundo a polícia, Taciano estava em casa quando o grupo invadiu a residência e o matou. Os suspeitos fugiram logo após o crime.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceram ao local para realizar os primeiros levantamentos sobre o crime. As investigações do caso estão a cargo da 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Denúncias

A Polícia Civil afirma que a população pode contribuir com as investigações, com informações que possam auxiliar a localizar os suspeitos. As denúncias podem ser feitas por meio dos números 181 (Disque Denúncia da SSPDS), (85) 3257-4807 (DHPP), ou (85) 99111-7498 (WhatsApp do DHPP), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo é garantido.