Grupo envolvido em vários crimes é desarticulado em Horizonte

A Polícia Civil desarticulou um grupo de suspeitos que atuava em negociações ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas e outros crimes, no município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Dois suspeitos de comandar as ações criminosas na cidade foram presos na quinta(6) e sexta-feira (7) da semana passada.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Francisco Régio de Sousa, de 31 anos é foragido da justiça desde dezembro de 2017 e foi preso quando saía do condomínio onde morava em Maracanaú. Os policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas(Draco), o seguiram e o abordaram nas imediações da rmeu odovia BR-116, no bairro Pedras, em Fortaleza. Os policiais apreenderam no imóvel de Francisco Régio uma pistola calibre.40, municiada com dois carregadores, drogas e nove aparelhos celulares.

O comparsa de Régio, Carlos Alexandre do Nascimento, 36 anos, conhecido como "Alexandre Maluco", foi preso em flagrante, no dia anterior, com base na Lei das Organizações Criminosas. "Maluco" tem passagens por estupro, receptação, falsidade ideológica, roubo, homicídio e tráfico de drogas.

“A prisão de suspeitos que comandam organizações criminosas desestrutura o fluxo construído envolta das práticas criminosas, como o tráfico de drogas, e altera a dinâmica de disponibilidade de armas para o cometimento de roubos e homicídios. O êxito de prisões como essa é fruto de investigação precisa e com foco nas chefias desses grupos criminosos. Interromper esse ciclo é estratégico para enfraquecer a influência e cortar a comunicação deles com os comandados”, explica o titular da Draco, delegado Harley Filho.

Trio criminoso preso

O terceiro indivíduo que compartilhava a rotina de crimes em Horizonte e integrava o grupo de “Maluco” e Régio é Leandro Ferreira Modesto (26), o “Gaguinho”, que se encontra preso desde agosto de 2017, quando foi abordado por uma composição do Policiamento Ostensivo Geral (POG) da Polícia militar do Ceará (PMCE).

O suspeito tentou empreender fuga, mas foi detido minutos depois pelos policiais militares. Dentro veículo, foram encontradas uma certa quantidade de entorpecentes e uma pistola .40 municiada, que “Gaguinho” arremessou para fora do carro.