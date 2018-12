Grupo é preso por movimentar R$ 23 mi em esquema de agiotagem e sonegação fiscal

A Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco) desarticulou uma quadrilha que trabalhava com um esquema de lavagem de dinheiro, agiotagem e sonegação fiscal. O responsável de comandar a quadrilha é Antônio Fábio da Silva Araújo, de 41 anos. Conhecido como “Bim Araújo”, ele é secretário de articulação política na Prefeitura Municipal de Pacatuba. Segundo a Polícia, a função de Bim na Prefeitura facilitava as ações criminosas do grupo. A movimentação do grupo é superior a R$ 23 milhões. A Polícia acredita que a quadrilha tenha cerca de 80 imóveis.

As investigações iniciaram há seis meses. De 2008 a 2016, a evolução patrimonial de Bim chegou a 2.000% no período, de acordo com o delegado adjunto Alisson Gomes.

Vários imóveis e carros de luxo

A operação intitulada “Proprietarius” terminou com a apreensão de 51 imóveis e 52 veículos, incluindo dois automóveis de luxo. Ainda segundo apuração da Polícia, cinco contas bancárias foram bloqueadas. Dentre os imóveis apreendidos estão casas, apartamentos, quitinete, salas comerciais, terrenos em loteamentos, espaços para eventos, parque aquático, óticas, concessionária de motos, salão de beleza, igreja evangélica, autoescola e até um supermercado em construção, nos municípios de Pacatuba, Maracanaú, Fortaleza, Cascavel, Pindoretama e Russas. Sessenta e três cadernos também foram apreendidos com toda movimentação financeira desde 2015.

De acordo com a Polícia, nem todos os imóveis estão registrados no nome de “Bim”, pelo fato de ele usar "laranjas". Bim utiliza seus perfis nas redes sociais para negociar os aluguéis desses espaços. O mesmo número que ele usava para alugar os espaços de entretenimento também era utilizado para alugar casas e apartamentos e quitinetes. O grupo criou três empresas para camuflar o dinheiro ilícito.

Uma das empresas era de serviços de cobrança e locação de mão de obra e era responsável por reformas e benfeitorias nos imóveis comprados pelo grupo. Outra empresa de venda de equipamentos era utilizada para fazer cobranças de pagamentos de empréstimos a terceiros e uma outra, no caso uma imobiliária, servia para administrar todos os imóveis da organização criminosa. A Polícia reforça que nenhum imóvel está no nome de Bim.