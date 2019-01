Grupo com viagem marcada a Buenos Aires não recebe passagens no dia da partida

Um grupo de 70 pessoas com viagem marcada a Buenos Aires, na Argentina, descobriu nesta quarta-feira (23), uma grande decepção: a empresa JPE Turismo não entregou os vouchers e as passagens, compradas há um ano. A viagem aconteceria na madrugada desta quinta-feira (24).

"A única coisa que eles dizem é que não podiam fazer nada pela gente, que a gente fosse pra Justiça e lá eles iam resolver", revelou uma das vítimas, Jamile Rodrigues. O grupo acusa a agência de "golpe".

Parte dos que se sentiram lesados se reuniram na sede da agência. Uma advogada da empresa esteve no local.

"As pessoas têm que ter o cuidado de saber a questão da origem da própria empresa, se a empresa tem nome no mercado e se ela tem o lastro fincanceiro para que possa cobrir qualquer eventualidade, qualquer ocilação do mercado", pontuou o delegado titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), Jaime de Paula Pessoa.

A JPE Turismo informou que cerca de 45 clientes tinham viagem marcada para Buenos Aires, porém, cerca de 20 passagens foram remarcadas pela companhia aérea, gerando o transtorno.

A empresa relatou ainda que seus departamentos financeiro, jurídico e de reservas estavam de prontidão para atender a todos.