Grupo ateia fogo em duas escolas e ônibus em Itarema

Criminosos atacaram duas escolas e tentaram incendiar um ônibus no município de Itarema, no Litoral Oeste do Estado. Todos os ataques ocorreram na madrugada desta segunda-feira (21). O primeiro alvo do grupo criminosos foi a escola Geralda Bonifácio Rodrigues, na localidade de Saquim. Criminosos atearam fogo na unidade escolar.

De acordo com a prefeitura da cidade, a escola teve vários espaços danificados pelos criminosos. Livros, eletrodomésticos, cadeiras e mesas foram destruídas pelo fogo.

Ataque a Liceu e ônibus escolar

Ônibus escolar foi atacado na localidade de Panam em Itarema Prefeitura de Itarema

O Liceu José Maria Monteiro, em outro bairro da cidade, também foi atacada por criminosos.

Segundo a prefeitura de Itarema, os suspeitos tentaram colocar fogo em uma sala de aula e na cozinha do estabelecimento. Houve princípio de incêndio nos dois locais, mas as chamas foram controladas pelo vigilante da unidade escolar.

E na localidade de Panam, um ônibus escolar que presta serviço para prefeitura, foi incendiado. O motorista do veículo conseguiu apagar as chamas. Em todos os ataques, não houve registro de feridos.

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região com objetivo de prender os suspeitos. Até a manhã desta segunda, ninguém foi preso.

Os ataques chegam ao 20º dia. Desde o dia 2 de janeiro, já foram 224 ataques em 47 cidades de todo estado. A Secretaria da Segurança confirmou que 400 pessoas foram detidas por participação nos crimes.

Também nesta madrugada, um caminhão foi incendiado em Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe.