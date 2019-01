Grupo ateia fogo em creche em Caucaia

A creche Irmã da Paz, no Conjunto Metrópole 5, no município de Caucaia, na Região Metropolitana, foi atacada por criminosos que atearam fogo na unidade escolar, na manhã desta quarta-feira (9).

De acordo com a polícia, um grupo formado por quatro pessoas e munido com coquetel molotov invadiu o local e jogou o produto. Móveis ficaram destruídos. Dois vigilantes que se encontravam no local no momento do crime conseguiram controlar as chamas. Não houve feridos.

A direção da creche informou que vai registrar um Boletim de Ocorrência no 18º Distrito Policial, em Caucaia.