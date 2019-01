Grupo assalta comerciante, é perseguido e preso na BR-116 com criança no carro

Quatro homens e uma mulher foram presos na tarde desta segunda-feira (14) após um roubo a casa de um comerciante, em Jaguaribe, a cerca de 300 km de Fortaleza.

A Delegacia Regional de Jaguaribe (16ª Região) afirmou que dois homens armados entraram na residência do comerciante e anunciaram o assalto. Em seguida, os criminosos fugiram levando dinheiro, aparelhos celulares, relógios e joias.

De acordo com a polícia, a Força Tática de Icó e equipes do Raio de Jaguaribe foram acionadas e iniciaram a perseguição. Após uma hora, o grupo foi interceptado na BR-116, nas proximidades da rotatória do distrito de Icozinho, em Icó. A quadrilha foi presa e todo o material recuperado. O grupo foi encaminhado para a Delegacia de Jaguaribe. A criança ficou sob os cuidados de um parente da mãe.

A polícia apreendeu dois veículos com placas de São Paulo, além de R$ 50 mil, cinco celulares, relógios, joias, um revólver calibre 38 e quatro munições. A Polícia Civil investigará possíveis participações da quadrilha em outros delitos.