Grupo armado com fuzis explode agência bancária de Meruoca

Uma quadrilha armada destruiu uma agência bancária do Banco do Brasil na madrugada deste sábado (1°), após explodi-la no município de Meruoca, Região Norte do Ceará. A agência fica localizada no Centro da cidade.

O ataque teve início por volta das 2h e, segundo a polícia, vários disparos de fuzil foram efetuados em diferentes pontos da cidade, mas ninguém foi ferido.

A explosão ocorreu porque o grupo, de acordo com a polícia não conseguiu roubar o cofre central. Ainda não se sabe o valor levado pelos suspeitos.

Essa é a segunda vez que a agência foi atacada. A primeira foi em 2013.

Foto: Mateus Sobral Foto: Mateus Sobral Foto: Mateus Sobral Foto: Mateus Sobral

De acordo com a Delegacia Regional de Meruoca, antes da explosão, o grupo impediu a saída de policiais de locais como a cadeia pública da cidade usando veículos para fechar os acessos e não ser surpreendido.

Durante a fuga, o grupo usou óleo para deixar a pista deslizante e grampos para furar os pneus dos veículos.

Equipes da Polícia Militar de Meruoca e de outras áreas como Sobral e Alcântara estão a procura dos suspeitos. Até a publicação, ninguém foi preso.