Grupo armado assalta clientes e funcionários de salão de beleza no Joaquim Távora

Um grupo armado invadiu um salão de beleza e assaltou clientes e funcionários na tarde deste sábado (22), no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza.

De acordo com testemunhas, três homens e uma mulher chegaram ao local se passando por clientes e quando estavam dentro do estabelecimento anunciaram o assalto. No momento da ação, cerca de 30 pessoas estavam sendo atendidas.

Segundo informações de uma testemunha, um casal que fazia parte do grupo havia estado no salão de beleza no dia anterior e a mulher marcou um procedimento que seria realizado neste sábado. A suspeita chegou ao local acompanhada de três homens, que renderam as vítimas e mandaram todos deitar no chão.

Os criminosos chegaram a perguntar pela proprietária do estabelecimento, mas ela não estava no momento da ação.

O grupo levou bolsas, joias, aparelhos celulares, carteiras, máquinas de cartão de crédito, secadores de cabelo e o decodificador das câmeras de segurança do local. Eles fugiram logo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas na área a procura dos suspeitos.