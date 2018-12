Golpista se fingia de delegado, piloto e atendente do Samu para atrair e enganar homens 

Um técnico de informática foi preso nesta quinta-feira (27), no bairro Messejana, por aplicar golpes em homens em Fortaleza. Identificado como Wendel Nunes dos Santos, 24 anos, o suspeito fingia ter outras profissões, como delegado de polícia, piloto de avião, médico e atendente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sempre utilizando aplicativos de relacionamento para se aproximar das vítimas e tirar dinheiro delas.

"Ele atraía suas vítimas e a partir do contato começava a aplicar golpes. Ficava cobrando dinheiro, dizia que queria financiar um carro, que precisava de ajuda. As vítimas eram ludibriadas e acabavam cedendo com o tempo", contou o delegado Bruno Figueiredo, titular do 6º DP, em Messejana.

A primeira vítima procurou a delegacia na tarde da quinta-feira para registrar o boletim de ocorrência. Ainda segundo o delegado, o depoente chegou a repassar uma quantia no valor de R$ 14 mil. Para essa vítima, o golpista se passou por delegado da Polícia Civil. "Nas ligações, ele até chegava a colocar sirene e dizia que estava em ocorrência policial", acrescentou o delegado.

Mais vítimas

A Polícia já tem conhecimento de pelo menos outras 10 pessoas que cairam no golpe, mas com a divulgação do caso os investigadores acreditam que outras vítimas vão procurar a delegacia

Wendel Nunes já respondia por dois crimes de estelionato. No momento da prisão, o suspeito estava saindo de uma agência bancária e não esboçou nenhuma reação de fuga. Na casa dele foram encontrados um jaleco, cartões de crédito e débito, talões de cheque, estetoscopio e uma farda do Samu.

A Polícia Civil vai investigar como o golpista adquiriu todo o material encontrado na residência. O técnico de informática vai responder novamente por estelionato e por falsificação de documentos.