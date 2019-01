Forças de segurança realizam maior operação contra crimes do Ceará na noite desta sexta (25)

Um dos maiores massacres da história da Segurança Pública do Estado do Ceará faz um ano neste domingo (27). De hoje até a próxima segunda-feira (28), o especial 'Cajazeiras: Histórias da Chacina' traz as memórias e consequências do crime. O tempo parece não ter passado para quem enfrenta as marcas do luto e convive com a insegurança.