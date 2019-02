Força Nacional começa a ser retirada do Ceará ainda esta semana

O secretário nacional de seguranca pública General Theofilo, informou na manhã desta terça-feira (5), em Brasília, que as tropas federais que atuam no combate aos ataques criminosos no Ceará, começarão a retiradas do estado ainda esta semana.

Mas por questão de seguranca, o secretário não informou em quanto tempo será concluído o procedimento. Na avaliação da secretaria vinculada ao Ministério da Justiça, após 30 dias de atuação houve diminuição dos ataques, e é possível fazer a retirada dos 420 homens da Força gradativamente sem riscos para a retomada das ações criminosas. Theofilo informou que já definiu com o Governo do Estado a estratégia para manter a segurança no Ceará utilizando o efetivo policial do estado.

Caso os ataques criminosos sejam retomados, automaticamente, sem necessidade de uma nova solicitação do governador Camilo Santana, o reforço da Força Nacional será novamente destacado para o estado.

O general informou também que 100 agentes penitenitenciários devem começar a atuar 17 presídios do Ceará.

Segundo o general, o efetivo já está destacado de outros estados. O Ministério da Justiça vai liberar os recursos para pagamento de diárias e alimentação dos agentes.

Sobre o ataque a caminhão na madrugada de domingo, informou que o secretário de segurança pública do estado, André Costa descartou qualquer ligação com o crime organizado.