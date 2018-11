Flanelinha é morto a tiros no Centro de Caucaia

Um homem identificado apenas como 'Bolinha' foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (15) , no Centro de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima trabalhava como flanelinha durante o dia no Mercado Municipal e à noite no shopping center de Caucaia.

Testemunhas contaram que um homem de bicicleta se aproximou da vítima e efetuou vários disparos. Ainda segundo as testemunhas, no começo da semana a vítima se envolveu em uma briga.

Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que Bolinha pode ter sido vítima de uma vingança ou a morte pode estar relacionada a dívida de drogas. O caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).