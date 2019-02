Filho que matou a própria mãe é condenado a 18 anos de prisão por feminicídio

Um homem de 23 anos foi condenado a 18 anos e 9 meses de prisão por matar a própria mãe após espancá-la dentro de casa. A sentença do Conselho de Sentença da 4ª Vara do Tribunal do Júri foi dada nesta terça-feira (19).

O crime aconteceu no dia 5 de setembro de 2016 e teve como motivação o dinheiro que a vítima receberia de um benefício que seria sacado naquele dia. Ila Maria Mesquita de Sousa, de 48 anos, foi socorrida para unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu cinco dias depois.

O acusado, Francisco das Chagas Mesquita de Sousa, foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe (a crueldade com que foi cometido) e por feminícidio, já que a mãe foi morta por sua condição de sexo feminino. A pena será cumprida inicialemnte em regime fechado.

Após a morte da vítima, o filho adotivo, que não havia acompanhado a própria mãe até o hospital, não chegou a visitá-la, e fugiu de casa, logo depois que soube da morte.

O relatório final do inquérito policial foi realizado pela delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, Erika Cecilia Ferreyra Ramírez Moura. O acusado, foragido, foi preso em janeiro de 2017.