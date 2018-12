Filha mata pai com golpes de faca após discussão e é presa em flagrante em Itapipoca

Uma mulher de 26 anos, identificada como Teresinha Carneiro de Paula, foi presa em flagrante após matar o pai, Francisco Lourenço de Paula, 62 anos, com golpes de faca no município de Itapipoca, na tarde de sábado (8).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em depoimento, Terezinha Carneiro informou que ela e o pai discutiram, Francisco a agrediu com um pedaço de madeira e ela revidou com uma facada.

Ainda conforme a SSPDS, a mulher foi encontrada pelos policiais em uma estrada carroçável, com duas crianças e algumas peças de roupas. Ela estava com ferimentos e foi levada a uma unidade de saúde para receber atendimento médico e depois foi conduzida à delegacia de Polícia Civil do município.

Uma equipe da Polícia Civil esteve no local do crime e apreendeu a faca utilizada. Teresinha vai responder por homicídio doloso.